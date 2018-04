RMC SPORT - Firicano: "Lo Scudetto si decide tra Milano e Firenze"

© foto di Alberto Fornasari

L'ex calciatore della Fiorentina, oggi allenatore, Aldo Firicano, intervenuto nel corso del Live Show su RMC Sport, ha parlato così della sfida di domenica tra i viola e il Napoli: "Per la Fiorentina è una gara importante come lo è per il Napoli. I viola dopo gli ultimi risultati sono andati fuori dalla zona dell'Europa e hanno necessità di vincere contro i partenopei. Credo che la partita di domenica della Fiorentina, collegata con la partita della Juve contro l'Inter, sia il crocevia di questo campionato. A Firenze e a Milano nel weekend si decide lo Scudetto. La Fiorentina si gioca molte possibilità di arrivare in Europa quindi penso che farà una partita vera. Una partita che sia per il Napoli che per i viola racchiude una stagione. Quindi ritengo sia una gara apertissima, anche se la classifica del Napoli dà un vantaggio marginale alla squadra di Sarri che ha dimostrato di meritare di lottare per lo Scudetto".

