RMC SPORT - Fontana: "Che carattere questo Napoli. Inter anti Juve"

Per cinquanta minuti il Napoli sembrava destinato a vincere la partita, ma senza riuscire ad aprire un varco nella difesa del Milan. Pochi tiri in porta, Donnarumma praticamente inoperoso a meno di una folgore di Milik. E il 2-0 di Calabria, su un bel pallone lavorato da Suso, sembrava...

L'Inter può diventare l'anti Juve? "Per me sì perché hanno fatto un grande mercato e credo molto nel lavoro di Spalletti. E' naturale che la sconfitta contro un Sassuolo organizzato fa clamore. Io credo che la qualità dell'Inter è destinata a venire fuori e sarà probabilmente l'antagonista numero uno della Juve".

Con Mertens al posto di Hamsik il Napoli ha cambiato modulo. E' una svolta tattica? "Lo faceva anche Sarri quando il Napoli andava in svantaggio. Era uno schieramento tattico alternativo al 4-3-3. Credo che anche il cambio di Ancelotti sia dovuto all'andamento della partita".

L'ex giocatore del Napoli, Gaetano Fontana , ha parlato a RMC Sport Live Show nel corso del secondo tempo di Napoli-Milan: "Sembrava tutto compromesso dopo il doppio vantaggio del Milan e invece il Napoli ha ritrovato l'equilibrio per rimettere in piedi la gara. Tanto di cappello al carattere del Napoli, grande merito ai giocatori azzurri".

