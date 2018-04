RMC SPORT - Forte (TS): "Mazzarri crede nell'Europa ma non lo dice"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell'immediato post della conferenza di Walter Mazzarri, in vista di Chievo-Torino, il giornalista Camillo Forte, prestigiosa firma del quotidiano Tuttosport, ha commentato ai microfoni di RMC Sport le parole del tecnico granata: "Il Toro vive un momento particolare ed esaltante al tempo stesso, rispetto a un mese fa, quando sembrava tutto perduto. La trasferta a Verona contro il Chievo credo sia la partita più importante della stagione. Soprattutto in chiave Europa League: le dirette avversarie del Toro per un posto in Europa hanno partite molto difficili. Vincendo, i granata porterebbero rosicchiare altri punti, affacciarsi pericolosamente al settimo posto e dare un significato forte alla loro stagione, comunque finisca".

Nove punti in tre partite. Cosa è cambiato nella testa di Mazzarri? "I tre successi di fila hanno completamente stravolto tutto. Nel frattempo la Sampdoria si è messa perdere, l'Atalanta ha lasciato qualcosa per strada e il Milan non sembra più quello dei tempi migliori. Soltanto la Fiorentina tiene un passo spedito. E, come detto, il calendario offre importanti occasioni al Torino. Mazzarri frena a fare esperimenti: ha parlato bene di Edera, che vede anche come attaccante. Si è espresso altrettanto favorevolmente riguardo a Bonifazzi, nonostante al momento serva una difesa più attenta. Insomma: anche se non lo dice, Mazzarri crede nell'Europa".

E Ljajic? Si è rivalutato con Mazzarri? Ljajic è un giocatore che deve giocare, sempre e comunque. Noi del giornale lo abbiamo detto quando stava fuori, quando veniva punito da Mihajlovic e anche quando è arrivato Mazzarri sulla panchina granata... come si fa a non far giocare un giocatore come Ljajic? E' qualitativamente al di sopra dei suoi compagni: può inventarti la partita in qualunque momento, può fare il gol o l'assist. E chi se ne frega se non corre molto. Non deve mica fare il podista, no? Ora ha qualche problemino muscolare proprio perché con l'Inter ha corso più di tutti. Personalmente lo farei correre un po' meno, dandogli più libertà e più spazio all'inventiva" l'analisi del cronista.