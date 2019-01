RMC SPORT - Fortunato: "Juve, manca un difensore. Atalanta? Pochi italiani"

© foto di www.imagephotoagency.it

Daniele Fortunato, allenatore ed ex calciatore di Atalanta e Juventus, a RMC Sport 'Live Show':

Si aspettava una reazione così dell'Atalanta dopo l'eliminazione in estate dall'Europa League?

"La squadra ha subito il contraccolpo, ha fatto fatica a reagire. Poi piano piano, grazie all'impianto di gioco di mister Gasperini, l'Atalanta è tornata a fare quello che deve fare. Gioca bene, con tanti giovani, anche se 7-8 titolari sono stranieri. Quando hai dei valori, questi vengono fuori, la classifica non mente".

Sui pochi italiani dell'Atalanta...

"Gasperini l'ha detto, vorrebbe qualche italiano in più. Però è chiaro, ben vengano gli stranieri se poi ti rendono l'Atalanta così. Bisognerebbe valorizzare di più i nostri giovani, anche se non è semplice sfornare ogni anno i talenti, ci sono annate fortunate e annate meno".

La difesa della Juventus è corta numericamente o va bene per gestire le tre competizioni?

"I difensori della Juventus sono grandissimi giocatori ma non sono più giovani, hanno bisogno di rifiatare durante l'anno. Serviva tenere Benatia o cercare un altro profilo importante per far respirare i vari Chiellini e Bonucci. Rugani è bravo ma non è ancora al livello dei titolari".