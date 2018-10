RMC SPORT - Foschi: "Meritavamo la A. Caos totale e ridicolo internazionale"

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto sulle frequenze di RMC Sport (clicca sul podcast per la puntata odierna di Garrisca al vento), il direttore dell'area tecnica del Palermo, Rino Foschi, ha analizzato il caos Serie B: "Ci aspettiamo il caos totale e siamo nel ridicolo internazionale, la confusione è iniziata in estate, certe decisioni e processi andavano anticipati. Il Palermo aveva chiesto il blocco del campionato per aspettare questa sentenza. Non è giusto, siamo quasi a dicembre ed è assurdo pensare che si debba ricominciare tutto adesso. Si è sbagliato all'inizio e si continua a sbagliare ora, qualcuno deve pagare. Il Palermo sta alla finestra. Ormai si deve continuare così e qualcuno deve pagare i danni a chi li ha subiti. E poi il Palermo doveva essere in Serie A. Non si può stravolgere il campionato ora, chi ha subito va risarcito".