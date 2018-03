RMC SPORT - Foschi: "Ora c'è Di Biagio, ma io spero in Ancelotti"

© foto di Chiara Biondini

Nel corso dell'intervista rilasciata ieri a RMC Sport (in basso il link per l'intervista integrale), il navigato ds Rino Foschi ha detto la sua sulle prossime mosse della Federazione per ciò che concerne il ruolo del commissario tecnico: "Per adesso c'è Di Biagio, in attesa della nomina ufficiale del nuovo ct: o si riparte da un allenatore federale, che può essere lo stesso Di Biagio, oppure da uno dei nomi che si fanno in questo momento. Io stimo molto Ancelotti, ad esempio. L'Italia ha comunque del materiale molto importante su cui lavorare in prospettiva".