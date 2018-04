RMC SPORT - Franzoni: "Lazio, Immobile trascinatore come Chinaglia"

© foto di Federico Gaetano

Paolo Franzoni, ex giocatore della Lazio, nel suo intervento su RMC Sport ha parlato così della squadra biancoceleste: "È un po' l'amore calcistico della mia vita. Non solo per lo Scudetto vinto, ma anche per le altre soddisfazioni che ho avuto in quegli anni. Anche se non ero titolare è stata la migliore esperienza che ho avuto nella mia carriera".

Lazio che ha vissuto un periodo di calo dovuto al fatto di non avere tante riserve?

"Si, è stato un periodo in cui c'erano alcuni infortunati, qualcuno un po' in calo di forma e poi l'organico è fatto anche di qualche giovane, quindi pure l'esperienza penso conti molto. Ora nelle ultime partite si è ripresa alla grande, nel complesso sta facendo un ottimo campionato e la classifica lo sta a dimostrare. Aspettiamo le ultime 8 partite per cercare di fare i migliori risultati possibili per accedere direttamente alla Champions League".

Inzaghi per la partita di stasera con il Salisburgo ha pensato anche un po' al derby?

"Stasera sta dimostrando che l'unico pensiero è la partita che stanno giocando. Gioca la migliore formazione, anche se Felipe Anderson è in panchina. Magari cercherà di sfruttarlo nel caso l'andamento della gara dovesse essere negativo. Penso che stasera siano concentrati sulla partita che stanno giocando attualmente e che il pensiero della gara con la Roma arriverà da domani".

Possiamo dire che Immobile è un giocatore che se inserito nel giusto contesto rende tantissimo, altrimenti fatica come successo a Dortmund e Siviglia?

"Si è vero. Ha bisogno anche di una spalla, attualmente gli gioca vicino Luis Alberto che penso possa metterlo anche in condizioni di esprimere le sue qualità realizzative. Immobile dal carattere mi sembra lo stesso trascinatore che era Chinaglia, con cui io ho giocato. In fase realizzativa ha le stesse qualità di Chinaglia. Giorgio aveva la forza esplosiva che lo portava o al tiro o al duello uno contro uno e così mi sembra anche Immobile".