RMC SPORT - Franzoni: "Lazio, la Coppa Italia è un obiettivo primario"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso del primo tempo di Lazio-Milan, andata della semifinale di Coppa Italia, Paolo Franzoni, ex attaccante biancoceleste, ha parlato al Live Show di RMC Sport: "E' una partita molto equilibrata anche se la Lazio con Immobile ha avuto una buona occasione. Nel complesso stiamo vedendo due squadre corte e coperte quindi ci sono state poche occasioni. E' la dimostrazione che sia la Lazio sia il Milan stanno soprattutto pensando a non prendere gol. Da laziale ero un po' preoccupato dalle tante assenze ma la difesa di Inzaghi sta facendo bene. Entrambe le squadre hanno paura di prendere gol".

Questa Coppa Italia conta molto per la Lazio è un obiettivo prestigioso?

"Per la Lazio è un obiettivo primario visto che è uscita dall'Europa e in campionato stenta un pochino. Un risultato positivo stasera vorrebbe comunque dire molto per il cammino della Lazio anche in vista del derby di sabato sera. Mi aspetto di più da Milinkovic-Savic, potrebbe essere la carta vincente ma si è visto poco sino ad ora".

Cosa pensi della lotta Champions League in campionato? Roma, Lazio e Milan chi sta meglio?

"Il Milan sembra quella più in forma e sta attraversando un ottimo periodo. Io nella lotta Champions metto anche l'Inter ma le squadre che si giocheranno i posto in Champions League sono queste. Il Milan sta attraversando un ottimo periodo e con Paquetà e Piatek hanno risolto diversi problemi soprattutto in fase offensiva, in una squadra in cui la difesa già andava bene".