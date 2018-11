RMC SPORT - Frara: "Frosinone, in zona retrocessione è tutto aperto"

© foto di Federico Gaetano

Alessandro Frara, ex giocatore anche del Frosinone, a RMC Sport Live Show ha commentato la sconfitta della squadra di Longo contro l'Inter: "Una squadra che deve salvarsi deve giocare le sue carte in altre partite e contro altri avversari. La prossima partita contro il Cagliari sarà sicuramente più importante".

Il Frosinone ha avuto molte difficoltà nelle prime partite di A, come mai?

"Perché si è cambiato tanto rispetto alla passata stagione e hanno avuto bisogno di tempo per ingranare. Adesso però la squadra ha un'altra quadratura e sta facendo dei punti importanti. Ciofani è un giocatore con grande personalità e quando c'è il peso si sente".

Mister Longo aveva bisogno di abituarsi alla Serie A?

"Anche lui è al primo anno di A. Ha sempre fatto bene dove ha allenato ma anche lui ha avuto bisogno di un piccolo rodaggio. Per me se uno è bravo lo è ovunque".

La lotta per non retrocedere è molto aperta?

"Sì lo dimostra il Frosinone stesso che davano tutti per spacciato. L'importante sarà tenere le distanze ridotte fino a gennaio. Il campionato però è lunghissimo e il campionato resta molto aperto anche nella zona retrocessione".

Com'è giocare al Benito Stirpe di Frosinone?

"E' molto bello e speriamo che i ragazzi possano onorare fino alla fine lo stadio. Speriamo di raggiungere la salvezza che sarebbe davvero un'impresa".