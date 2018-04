RMC SPORT - Freitas: "Europa? Non ci pensiamo. Mercato, giudizi esagerati"

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico, Andrea Giannattasio

Carlos Freitas, direttore sportivo della Fiorentina, è intervenuto in zona mista al termine del match tra Roma e Fiorentina: "Diciamo che più del risultato siamo contenti delle prestazioni in tutto il girone di ritorno. Fare 18 punti in 6 partite non è facile e siamo contenti. Adesso mancano sette partite durissime e vogliamo dare il massimo. Europa League? Noi pensiamo solo alla prossima gara contro la Spal che non perde da molte partite. Vogliamo i tre punti anche alla prossima. Scomparsa di Astori? Io lavoro dal 1999 nel mondo del calcio e questo è il miglior spogliatoio che abbia mai visto. Un esempio è stato a Pasqua: stare tutti insieme con le famiglie è stato bellissimo. Critiche per il mercato estivo? Prima cosa: Houdini e Copperfield non lavorano alla Fiorentina. Quando cambi tanto è normale che qualcosa possa essere sbagliato, però ci sono stati giudizi esagerati. Oggi ci siamo presentati a Roma senza due titolari e abbiamo giocato comunque una grande partita".