RMC SPORT - Frey: "Inter, Champions fattibile. Karamoh una sorpresa"

Fonte: Dal nostro inviato Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A Tolentino, in provincia di Macerata, viene inaugurato quest'oggi il centro sportivo polifunzionale promosso dal CSI, Suning e Inter, mentre nella giornata di ieri è andata in scena una partitella tra i giocatori di Inter Forever e una rappresentativa di Tolentino a scopo benefico. A margine dell'evento ha parlato Sebastien Frey, ex portiere di Inter e Fiorentina: "E' una bella iniziativa, siamo molto contenti di come è andata la partita ieri. Ci siamo divertiti, la gente è stata presente, ha capito il messaggio che volevamo dare. Stamattina siamo qui in questo centro che il presidente dell'Inter Suning ha voluto regalare a questa città dopo tutto quello che è successo. Invece che essere presente solo economicamente, ha voluto spendere 200mila euro per un centro per i ragazzi che potranno venire a divertirsi. Il pubblico presente legato all'Inter? L'Inter ha tifosi in tutto il mondo, ieri c'erano tante persone e tanto affetto nei nostri confronti, siamo stati molto contenti. La Champions per questa Inter? Tutto è possibile, ci sarà questo finale di campionato molto divertente da seguire, ci sono tre squadre in un punto. Non sarà facile ma è fattibile per i nerazzurri. Bisognerà arrivare prima dell'ultima giornata con un po' di vantaggio: sappiamo che Lazio-Inter evoca ricordi negativi. Karamoh? Devo dire che è stata una sorpresa positiva, ha qualità fisica e grande velocità. Bisogna vedere se in una realtà come quella dell'Inter può reggere un campionato intero. Io lo manderei in prestito un anno per vedere tutto il suo valore e poi riprenderlo da campione. In prospettiva è molto interessante. La corsa Europa League? Ovviamente incrocio le dita per la Fiorentina. Quest'anno anno è stato un campionato molto particolare per i viola, sappiamo tutti perché. Tutti facciamo il tifo per loro. Ci sarà da lottare fino in fondo, ma i ragazzi stanno dando veramente qualcosa in più, dimostrano di voler rispettare in campo il loro capitano, io sono ottimista. C'è stato questo passo falso contro la Lazio, una gara particolare, ma la Fiorentina ha comunque giocato bene. E poi abbiamo scoperto la sorpresa Veretout, si sta dimostrando un giocatore chiave per la Fiorentina. Se mi ha sorpreso? Mi hanno sempre parlato bene di lui, ma Firenze è una piazza difficile da gestire con molte pressioni e i tifosi che hanno sempre tante aspettative nei giocatori. E la Fiorentina non era partita molto bene. Invece ultimamente fa la differenza, quindi vuol dire più che è un giocatore importante. Sassuolo-Fiorentina? Adesso le gare contro quelle che si devono salvare sono delicate. Sl Sassuolo giocherà col coltello tra i denti, la Fiorentina deve essere intelligente nel gestire bene questa partita e portare a casa tre punti fondamentali per la corsa Europa. Le faccio un grande in bocca al lupo".