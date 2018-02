RMC SPORT - Frey sui viola: "Troppa freddezza tra proprietà e tifosi"

L'ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey è intervenuto ai microfoni di RMC SPORT nel corso della trasmissione Garrisca al Vento realizzata dalla redazione di Firenzeviola.it: "Fiorentina-Juventus è la partita dell'anno, la gara da non sbagliare mai. Considerando anche il momento difficile dei gigliati, fare risultato contro la Juventus potrebbe dare una svolta a questo campionato.

La stagione della Fiorentina? Considerando il mercato, soprattutto in uscita, non c'era da aspettarci tanto di più. È partito Borja Valero, un giocatore simbolo che avrebbe potuto fare da tramite fra la squadra e la tifoseria. È partito anche Bernardeschi, un giocatore che rappresenta il futuro del calcio italiano, anche se in questo caso è stata importante la decisione del ragazzo. Ci sono stati dei segnali che hanno fatto capire che in questo momento non c'è da aspettarsi tanto di più da questa Fiorentina.

Il futuro? I tifosi della Fiorentina sono sempre pazienti e nonostante tutto continuano a sostenere la squadra. Dall'esterno si vede questo contrasto tra la piazza e la proprietà, e questo è un peccato, perché la forza della Fiorentina è sempre stata l'unità. Ora si avverte distacco e freddezza, mi dispiace molto per questo.

I Della Valle? Diego quando c'ero io si è visto solo all'inizio, mentre Andrea era sempre con noi. Era bello per la squadra sentire il patron così vicino, ora si è perso questo rapporto. E questo è un grande punto interrogativo per la Fiorentina. Io ho grande rispetto per i Della Valle, dal nulla hanno riportato in alto i viola. Sarebbe un peccato lasciare andare questa Fiorentina, perché i viola meritano di stare sempre fra le prime sei in classifica.

Bernardeschi? Non sarà facile, ma non solo per lui, per tutti gli Juventini. Ovviamente Bernardeschi è andato via di recente, poteva essere il futuro della Fiorentina. Inevitabilmente ci saranno tanti fischi per Berna.

Chiesa? È un giocatore che ha un grande futuro, può diventare davvero interessante. A fine stagione ci saranno tantissime richieste, vedremo quello che vuole fare il giocatore e la società.

I miei Fiorentina-Juventus? A Torino ovviamente dico quella del 2008, la Fiorentina è tornata a vincere dopo tantissimo tempo con la Juventus e Torino. Al ritorno c'erano tantissimi tifosi viola ad aspettarci. Al Franchi sono sempre state gare dure, perché la Juventus è sempre stata una squadra fortissima.



La Fiorentina francese? Sono contento, perché vuol dire che ci sono tanti giocatori francesi interessanti. Arrivare in Italia da straniero è difficilissimo, soprattutto a Firenze: il tifoso viola è molto caloroso, ma pretende il massimo impegno da parte dei giocatori. Da francese faccio un grosso in bocca al lupo a tutti questi ragazzi francesi che indossano la bellissima maglia viola.

Ancora sulla Juventus. È una partita speciale, che va giocata al massimo. Può succedere di tutto, devi entrare in campo carico perché la Juventus non è una squadra come le altre. Queste sono davvero partite belle da giocare.