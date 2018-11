RMC SPORT - Frosinone, Cassata: "Ottenuto un grande pareggio"

© foto di Federico Gaetano

Francesco Cassata, centrocampista offensivo del Frosinone, ha parlato in zona mista dopo il pareggio con la Fiorentina. Queste le sue parole raccolte da RMC Sport: "Ci tenevamo, abbiamo dato tutto in campo ed abbiamo ottenuto un grande pareggio".

La riscossa dei giovani? Ci stiamo facendo trovare pronti, il mister può contare su di noi. Spero di continuare così per il bene del Frosinone".

La differenza l'ha fatta la panchina? Forse è un po' riduttivo, abbiamo fatto una grande prestazione. Contro una squadra come la Fiorentina non basta l'impegno di chi è entrato dalla panchina".

Primo punto contro una grande? Abbiamo potuto lavorare tutti insieme solo a fine ritiro. Le tre settimane passate in ritiro a lavorare insieme ci ha aiutato molto, ci ha fatto compattare e si è visto nelle ultime gare. Serve continuità: non eravamo scarsi prima, non siamo fenomeni adesso".

La mancata convocazione in Under 21? Il mister fa le sue scelte, io cercherò di fare il meglio possibile per essere convocato la prossima volta".