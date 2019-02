Fonte: Dall'inviata Giulia Borletto

Ai microfoni di RMC Sport è intervenuto l’attaccante del Frosinone Daniel Ciofani dopo la vittoria di oggi contro la Sampdoria: “Avevamo bisogno di questa vittoria, questi successi fuori casa contano tanto, soprattutto contro una squadra forte come la Sampdoria. Noi sapevamo che giocare a viso aperto contro la Sampdoria sarebbe stato deleterio, poi ovviamente fai gol e cerchi di chiudere gli spazi. L’importante è che è andato tutto bene. Cosa cambia in casa e fuori casa? Probabilmente in casa abbiamo incontrato tante grandi e fare la partita è un po’ più difficile. Non ci nascondiamo, non abbiamo grande qualità, ma stiamo migliorando e siamo convinti di poterci salvare. La Juventus? Cercheremo di dare il massimo. Abbiamo portato a casa tre punti importanti che ci permettono di accorciare sulle concorrenti”.