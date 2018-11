RMC SPORT - Frosinone, Crisetig: "Il secondo gol ci ha tagliato le gambe"

Man United, Martial sotto osservazione per evitare il rischio pubalgia

Ligue 1, il PSG non si ferma: 14 vittorie di fila, col Tolosa basta Cavani

Olympique Lione, Genesio: "Non male avere 27 punti dopo 14 giornate"

Arsenal, pronti 10 milioni per il talento del Genk Leandro Trossard

Premier League, primo ko per il Chelsea: il Tottenham vince 3-1

Bayern, Kovac: "Mi sta venendo la gastrite. Malissimo in difesa"

DIRETTA LIGUE 1 - Risorge il Monaco, pari in extremis per il Nantes

Ligue 1, torna a vincere il Monaco. Reims ok: risultati e classifica

Man United, Smalling: "Pareggio che vale come una sconfitta"

Courtois: "Questo non è il vero Real Madrid. Ora testa alla Roma"

Man City, Guardiola: "Non eravamo al meglio ma conta la vittoria"

West Ham, Pellegrini: "Contento del modo in cui abbiamo giocato, non del 4-0"

Bayern Monaco, Muller: "Non parliamo del campionato, fischi giusti"

Come vedi il cammino del Frosinone? "Noi continuiamo sulla nostra strada. Sappiamo che sarà un cammino molto difficile ma noi continuiamo a lavorare duro per cercare di arrivare alla salvezza. Siamo un gruppo molto affiatato e continuiamo a lavorare duramente sperando che i risultati possano migliorare".

Lorenzo Crisetig , centrocampista del Frosinone ex Inter, dopo la sconfitta dei suoi contro i nerazzurri ha parlato in zona mista anche ai microfoni di RMC Sport: "Abbiamo iniziato bene la gara anche se abbiamo subito un gol ingenuo. Abbiamo tenuto bene tutto il primo tempo. Nella ripresa abbiamo creato occasioni importanti ma il secondo gol ci ha tagliato le gambe"

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy