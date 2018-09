RMC SPORT - Frosinone, Salamon: "Mortificato per l'errore"

Fonte: Franco Avanzini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in mixed zone dopo la sconfitta interna con il Genoa, il difensore del Frosinone Bartosz Salamon ha dichiarato: "Questa partita doveva rappresentare per tutto l'ambiente una svolta, sotto tutti i punti di vista. Penso che chi è venuto allo stadio, si è accorto che la svolta c'è stata. C'è stato il gioco, l'atteggiamento, la voglia e la determinazione. Purtroppo siamo in Serie A, il primo gol è stato un grande gesto tecnico del loro attaccante. Con la voglia che abbiamo messo in campo oggi l'avremmo recuperata poi sul secondo gol non si parla di errore di atteggiamento o di squadra. Ho sbagliato io, ho fatto un errore individuale che ha permesso al Genoa di andare sul 2-0. Noi però non ci siamo disuniti, abbiamo lottato e accorciato. Ci abbiamo provato e siamo andati vicini al pareggio. Dal punto di vista della squadra non si può rimproverare nulla. Sono mortificato però è andata così. Un segnale lo abbiamo dato".

Tanti errori individuali fin qui.

"Errori così non devono capitare però non possiamo sbagliare. E' frustrante. Ci mettiamo ancora più voglia, i risultati non ci sono ma secondo me ci siamo vicini".