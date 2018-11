RMC SPORT - Fuser: "Al Milan serve un mediano con tanti gol nei piedi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diego Fuser, ex centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di RMC Sport nel corso della trasmissione MilanNews.

Su come si può tamponare l'assenza di Biglia e Bonaventura nel lungo periodo: "Non è mai facile sostituire quei giocatori, considerando l'importanza di Biglia e Bonaventura per il Milan. Starà all'allenatore riuscirci, ma è sempre complicato".

Sui gol che mancheranno di Bonaventura e se andranno ritrovati sul mercato: "I gol di Romagnoli sono stati un caso, non è un centrocampista. Andrebbe ricercato un centrocampista con caratteristiche di inserimento e la capacità di fare gol. Non so se sia così facile trovarlo, Bonaventura te ne garantiva 7-8 a stagione".

Su quali aspetti deve migliorare il Milan: "La squadra è in crescita. Sono stati cambiati un po' di giocatori, molto probabilmente non ha ancora un'ossatura. Detto questo ha giocatori fortissimi come Higuain e altri importanti. E' logico che serva un po' di tempo e che diano il tempo a Gattuso, anche se non dovessero arrivare subito i risultati".