RMC SPORT - G. Carboni: "Il Frosinone deve credere alla salvezza"

L’ex calciatore e allenatore Guido Carboni è intervenuto nel Live Show di RMC Sport per parlare di Serie A e non solo.

Sul campionato del Frosinone e la corsa salvezza

"Le squadre che rischiano sono molte, è una lotta che si è allungata. Dentro ci sono anche Cagliari, Udinese, oltre al Genoa. Il Frosinone sapeva che doveva affrontare un campionato dove c’era da soffrire. Forse ha preso troppi punti all’inizio ma ora ha trovato lo spirito di squadra. La vittoria di Genova ha dato un segnale importante, quello di crederci. Se l’ambiente ci crede, si può fare. Deve avere la consapevolezza che si soffrirà ma che se riuscirà a tenere il campionato in piedi fino alla fine, è quello che poteva fare. Sarebbe un peccato se alzasse bandiera bianca. Non deve perdere soprattutto gli scontri diretti, sono quelle le partite da non sbagliare".

Sulla Serie B

"E’ un campionato equilibrato, dove il Palermo, se non avesse problemi societari, avrebbe meno difficoltà di quelle affrontate. E’ un peccato vedere un club con queste difficoltà, destinato a sparire. Troppo tempo che la situazione si trascina così, non la vedo bene. Il Brescia e il Benevento li vedo bene, ma è un campionato equilibrato. Ci sarà da sudare fino alla fine e chissà che qualche squadra di rincorsa non possa rientrare".