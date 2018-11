RMC SPORT - Gagliolo: "Parma grande gruppo. Sogno la Nazionale"

© foto di Federico Gaetano

Quest'oggi, nel Maracanà di RMC Sport, è intervenuto in esclusiva Riccardo Gagliolo. Tante tematiche quelle affrontate dal difensore centrale del Parma: dalla grande stagione dei ducali agli obiettivi per il futuro, senza tralasciare un pensiero sulle grandi squadre della Serie A. Queste le sue parole:

Sulla stagione del Parma...

“L'inizio di campionato è stato indubbiamente ottimo. Per il momento siamo concentrati sulla salvezza, è l'obiettivo stagionale che la società ci ha chiesto di raggiungere. Tutto il gruppo sta facendo bene, andiamo verso la stessa direzione. La nostra forza rimane la compattezza di squadra, unita a individualità importanti come Inglese e Gervinho. L'Europa? Non lo sappiamo dove possiamo arrivare, vogliamo vincere tutte le partite”.

Sulle big della Serie A...

“La Juventus ha qualcosa in più delle altre a livello di rosa, l'organico e i campioni alla lunga fanno la differenza. A Napoli la gara più difficile dell'anno, hanno tanti palleggiatori. Ho fatto più fatica contro i partenopei rispetto ai bianconeri, abbiamo sofferto tantissimo le verticalizzazioni degli azzurri”.

Sugli obiettivi per il futuro...

“Sono partito dall'Eccellenza, sarebbe un sogno arrivare in Nazionale. Se posso pensare a un traguardo così importante è anche grazie al d.s. Giuntoli. Devo tanto al direttore, che è molto bravo e, non a caso, fa parte della dirigenza del Napoli”.