© foto di Lorenzo Marucci

A margine di un evento organizzato da Birra Peroni, ha parlato l'ex Inter Fabio Galante: “L’arrivo di Cristiano Ronaldo è uno stimolo per le altre squadre - ha detto anche ad RMC Sport - La Juve si è rinforzata, è la favorita, ma in questo campionato può succedere di tutto. Le altre devono essere pronte a sfruttare qualche crisi che i bianconeri potrebbero avere durante la stagione. credo che l’Inter abbia tutto per dare noia alla Juventus. L’Inter sta cercando di scalare posizioni in campionato. Champions? L’Inter farà di tutto per fare bella figura”.