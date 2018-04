RMC SPORT - Galante: "La Champions si deciderà con Inter-Lazio"

Fonte: dal nostro inviato Lorenzo Marucci

© foto di Lorenzo Marucci

A Tolentino, in provincia di Macerata, domani ci sarà l'inaugurazione di un centro sportivo polifunzionale promosso dal CSI e Inter e nella giornata di oggi c'è stata una partitella tra le glorie nerazzurre (Inter forever) e una rappresentativa di Tolentino per beneficenza. A margine della sfida ha parlato l'ex difensore dell'Inter Fabio Galante: "Venire qua è stata una bella esperienza che mi ha permesso di incontrare tante persone. Giocare una partite e far del bene a persone così sfortunate è una cosa che mi fa felice. In più ho rivisto tanti miei ex compagni, mi ha fatto molto piacere. InterForver? Già qualche anno fa abbiamo fatto un match con il Real Madrid e una tournée in Cina. Ci sono tantissimi tifosi dell'Inter in giro del mondo: per noi è come tornare un po' giovani. Cancelo? Credo sia un ragazzo che è cresciuto tantissimo. Merito dello staff e di Spalletti. Deve ancora migliorare in fase difensiva ma l'Inter può ripartire da lui. La volata Champions? Serve serenità, condizione fisica e una mentalità forte. Tutto si deciderà nello scontro diretto contro la Lazio all'ultima partita. Lautaro Martinez, Asamoah e De Vrij? Sono ottimi giocatori, specie gli ultimi due che già conoscono il calcio italiano. L'argentino invece dovrà essere inserito gradualmente visto che è molto giovane. Ballardini e il rischio che non venga riconfermato? E' una situazione strana perché con lui la squadra è molto migliorata. Forse a Preziosi non gli piace farlo partire dall'inizio. La corsa per l'Europa League? Sono tutte molto vicine, credo che alla fine si deciderà tutto nelle ultimissime giornate".