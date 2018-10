RMC SPORT - Galbiati: "Bisogna avere coraggio a lanciare i giovani"

© foto di Federico De Luca

Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, Roberto Galbiati ha parlato della Fiorentina e non solo:

Sull'esclusione di Pjaca contro il Torino?

"Tutti ci aspettavamo qualcosa di più da Pjaca, le ultime prestazioni hanno dimostrato che l'esclusione di oggi è giusta, quando starà bene sarà un valore in più".

Lei è lo scopritore di Bani?

"Io ho creduto in questo ragazzo, mi sembrava avesse certe doti e piano piano è riuscito a girare le cose".

Sui giovani talenti?

"Bisogna avere il coraggio di far giocare questi ragazzi, manca questo coraggio negli allenatori italiani, bisogna crederci, non è vero che gli stranieri sono più bravi. Se ci crediamo qualche giovane italiano in più può fare bene anche in Serie A. Bisogna avere più coraggio e basta".

Risultato giusto tra Torino e Fiorentina?

Primo tempo il Torino ha giocato meglio, il secondo tempo è stato più combattutto, i cambi che ha fatto Pioli hanno aiutato a mettere in difficoltà il Torino.

Sulla crisi Belotti e Simeone?

"Gli attaccanti sono sempre in crisi quando non fanno gol ma sono due crisi differenti. Simeone tira in porta anche se non riesce a fare gol, Belotti non tira nemmeno in porta per questo reputo la crisi di Belotti più importante".