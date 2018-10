RMC SPORT - Galbiati: "Grave la crisi di Belotti, non tira mai in porta"

© foto di Federico De Luca

Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, Roberto Galbiati ha parlato del pareggio tra Torino e Fiorentina:

Risultato giusto tra Torino e Fiorentina?

Nel primo tempo il Torino ha giocato meglio, il secondo tempo è stato più combattutto, i cambi che ha fatto Pioli hanno aiutato a mettere in difficoltà il Torino.

Sulla crisi Belotti e Simeone?

"Gli attaccanti sono sempre in crisi quando non fanno gol ma sono due crisi differenti. Simeone tira in porta anche se non riesce a fare gol, Belotti non tira nemmeno in porta per questo reputo la crisi di Belotti più importante".