RMC SPORT - Galbiati: "Non sarà facile ripartire senza Astori"

© foto di Federico De Luca

Roberto Galbiati, ex giocatore, a RMC Sport Live Show ha toccato i tanti temi del campionato: "Maran è un ottimo allenatore ed ha avuto Bani da inizio anno, lo ha fatto maturare e adesso è un titolare fisso e quelli più esperti si alternano accanto a lui in campo".

Inter-Napoli, la squadra di Sarri deve reagire e trovare un risultato positivo?

"La partita contro la Roma è stata devastante sotto l'aspetto morale. L'Inter arriva a puntino perché credo che i nerazzurri abbiano ancora qualche problema e se il Napoli riuscisse a vincere ritroverebbe morale ed entusiasmo".

Tu fossi nel Napoli rinunceresti a Jorginho per Torreira?

"Torreira è un ottimo giocatore e se il Napoli vuole arrivare al livello della Juve deve comprare sì Torreira ma mantenere anche Jorginho, per avere una rosa capace di competere su più fronti".

Lotta Champions League, Lazio, Roma e Inter, chi è favorita?

"Dico le due romane, poi se Spalletti riesce a sistemare l'Inter allora potrebbe rientrare anche l'Inter ma le romane ad oggi secondo me sono avvantaggiate".

Torino, ieri è arrivata la terza sconfitta di fila. C'è un Belotti in grande difficoltà?

"Questo non è il Toro vero perché non vedo l'anima che ha sempre caratterizzato la maglia granata. Il problema più grosso è che questa squadra è più agnello che toro. Può essere che ci siano dei giocatori che non riescono a vestire quella maglia ma gli stessi allenatori dovrebbero dare delle motivazioni in più a chi scende in campo".

Fiorentina, il pensiero per Davide Astori sarà per sempre dentro questa società. Che ti aspetti dalla squadra?

"E' una settimana brutta e surreale ma la vita continua. Le parole di Pioli di oggi dicono tutto, insieme a quello che ha detto Badelj. Da quelle parole si deve ripartire, non sarà facile ma con l'aiuto dei tifosi, soprattutto dei tifosi che sono stati grandiosi, si arriverà a giocare anche per chi purtroppo non c'è più".