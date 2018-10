RMC SPORT - Galderisi: "Alla Lazio mancano le geometrie di Luis Alberto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex calciatore Giuseppe Galderisi, ospite telefonico del 'Live Show' su RMC Sport, ha parlato così dei problemi della Lazio, a partire dall'assenza di Luis Alberto: "La Lazio è andata in difficoltà contro una squadra molto ben messa in campo. Luis Alberto out? C'è qualcosa nella Lazio che non è ben chiara ancora. Certamente hanno perso giocatori importanti, ma Milinkovic-Savic sta faticando. Le due punte non le vedo male, ma così si perde un giocatore come Luis Alberto capace di dare ritmo e geometrie alla squadra. La Lazio deve trovare le energie della passata stagione, spesso si perde in alcuni episodi determinanti".

