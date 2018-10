RMC SPORT - Galderisi: "Il derby ha cambiato faccia all'Inter"

© foto di Federico De Luca

Giuseppe Galderisi, allenatore e opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato così nel corso del secondo tempo di Lazio-Inter: "Il gol di Icardi nel derby ha cambiato la squadra e la testa dei giocatori. Nel primo tempo di stasera ho visto una squadra con grande personalità e voglia di fare. La Lazio è andata in difficoltà contro una squadra molto ben messa in campo".

Luis Alberto è il grande escluso di stasera. Rischia di fare come Felipe Anderson l'anno scorso?

"C'è qualcosa nella Lazio che non è ben chiara ancora. Certamente hanno perso giocatori importanti ma Milinkovic-Savic sta faticando. Le due punte non le vedo male ma così si perde un giocatore come Luis Alberto capace di dare ritmo e geometrie alla squadra. La Lazio deve trovare le energie della passata stagione, spesso si perde in alcuni episodi determinanti".

Joao Mario come lo valuti?

"E' il momento buono per ritrovare qualche calciatore. A me non è dispiaciuto ma Spalletti sta facendo un lavoro perfetto visto che in questo periodo si possono fare anche questi esperimenti perché l'Inter è in fiducia".