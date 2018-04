RMC SPORT - Galderisi: "Inter-Juve partitona. Nerazzurri carichi"

© foto di Federico De Luca

Giuseppe Galderisi, ex giocatore anche della Juventus oggi opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato così: "E' un peccato non vedere la Lazio in queste semifinali di Europa League perché i biancocelesti ci potevano stare eccome. Juventus? Mi auguro che i bianconeri possano rialzare la testa e fare una grande partita a Milano contro l'Inter. Questo è un passaggio fondamentale per il campionato anche perché l'Inter sta bene e vorrà fare risultato".

Come esce la Roma dall'andata della semifinale di Champions?

"Ho visto una Roma lenta e impacciata, in ritardo su ogni pallone. Sono rimasto sconcertato quanto ho visto la reazione finale della Roma perché non si spiega dopo una gara del genere. Credo che i giallorossi debbano migliorare perché in mezzora hanno buttato via la possibilità di giocarsela contro il Liverpool, ora serve un altro miracolo".

Al ritorno serve una partita di grande equilibrio da parte dei giallorossi?

"Secondo me la Roma ha voluto giocare il suo calcio ad Anfield, cercando di aggredire molto alto ma se non lo fai bene lasci tanto campo ai tuoi avversari e il Liverpool in queste situazioni è micidiale. Se tornasse indietro Di Francesco imposterebbe certamente una partita diversa".

Inter-Juventus che partita ti aspetti soprattutto dall'Inter?

"Vedo un'Inter molto carica, adesso stanno molto bene, ho la sensazione che possa essere la volta buona per i nerazzurri per battere la Juventus. Detto questo non dimentichiamoci che i bianconeri nei momenti di difficoltà non sbagliano mai. Quindi sarà una partita dura, combattuta, e per me sarà una partitona".