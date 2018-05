RMC SPORT - Galderisi: "Juve in vantaggio, è il momento di Higuain"

© foto di Federico De Luca

Giuseppe Galderisi, ex giocatore di Milan e Juventus, a RMC Sport Live Show è intervenuto nel corso del secondo tempo della finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan: "Allegri l'ha preparata così con Mandzukic che farà 60-70 minuti e poi entra Higuain che può cambiare la gara. C'è tanta voglia di vincere da entrambe le parti ma bisogna stare attenti".

Come ti sembra la partita di Dybala?

"Ci sono talmente pochi spazi che è difficile trovare la posizione giusta in campo, non è semplice. Dybala però è quel giocatore che ti può trovare il colpo all'improvviso per decidere la partita".

Chi farà il primo cambio, Allegri o Gattuso?

"Il cambio Mandzukic con Higuain è preventivato fin dall'inizio e sarà proprio questo secondo me il primo avvicendamento della partita. Dopo il vantaggio è perfetto questo cambio perché Higuain sa attaccare lo spazio".