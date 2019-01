RMC SPORT - Galderisi: "Paquetà ci farà divertire ma avrà bisogno di aiuto"

© foto di Federico De Luca

Giuseppe Galderisi, allenatore del Gubbio e opinionista, a RMC Sport Live Show ha tocca tanti temi: "Gubbio? Siamo in un girone complicato e molto equilibrato ma abbiamo fatto ottime partite anche con chi ci sta davanti. A Gubbio c'è grande voglia di fare calcio e sono sicuro che si possa fare qualcosa di bello in questa realtà".

Che pensi di Paquetà?

"Credo che ci farà divertire perché è un giocatore con grandi qualità. Il campionato brasiliano è molto diverso dal nostro e quindi credo che avrà bisogno di una grossa mano per calarsi a pieno nel Milan e per dare il meglio. Nella società rossonera c'è grande apertura sotto questo punto di vista quindi è il club giusto per questo. Ripeto, ci farà divertire ma avrà bisogno di un aiuto da parte di tutti".

Kouamé invece è già pronto il Napoli?

"Kouamé è impressionante sotto certi aspetti. Al Genoa si è costruito un futuro importante attraverso un buon lavoro. A Napoli può fare molto bene anche perché credo che Ancelotti abbia bisogno di un giocatore con queste caratteristiche".