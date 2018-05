© foto di Federico De Luca

L'ex bianconero Roberto Galia, è stato intervistato da RMC Sport: "La Juventus? Bisogna far parte dei bianconeri per capire il loro modo di pensare. Mi hanno insegnato che c'è sempre un traguardo da raggiungere, non bisogna mai mollare e c'è sempre da imparare anche quando si vince. Il futuro di Buffon? Mi auguro che possa rimanere nella dirigenza della Juventus, magari al fianco di Nedved, in modo da trasmettere ai nuovi la voglia di vincere. Chi potrà insidiare la Juventus per il titolo il prossimo anno? Ogni stagione è diversa, la Juventus ha fatto un po' di fatica all'inizio: faccio l'esempio di Douglas Costa, che ci ha messo un po' di tempo per adattarsi al calcio italiano. La Juventus ha sempre fame di vittoria, questa è la differenza con le altre società".