RMC SPORT - Galia: "Juve, ingenerose le critiche ad Allegri"

© foto di Federico De Luca

L'allenatore ed ex calciatore, Roberto Galia, a RMC Sport ha parlato così della situazione in casa Juve in vista della partita di campionato con l'Inter: "Penso che la partita di Champions, magari non subito nell'immediato contro la Samp ma abbia portato uno svuotamento di energie perché comunque è stata una gara tirata al massimo che ha fatto consumare energie sia fisiche che mentali, quindi forse questo ha portato un po' al risultato con il Crotone e successivamente a quello con il Napoli. Con i partenopei la Juve non ha fatto una buona partita, ha fatto una gara soprattutto difensiva dove ha voluto rischiare pochissimo e questa volta ha preso gol al novantesimo. La partita con l'Inter sarà fondamentale per il campionato".

Juve a Milano contro l'Inter e Napoli a Firenze contro i viola. E' questo il turno decisivo per il campionato?

"Potrebbe essere decisivo perché l'Inter ha bisogno di fare risultato, non gli basta il pareggio per rimanere in zona Champions. La Juve non può perdere punti e per il Napoli sicuramente non sarà facile. Però questo turno può essere una svolta e può dire già qualcosa con la partita di domani".

La Juve ha giocato per il pareggio, per mantenere il vantaggio contro il Napoli? Mentre la squadra di Sarri ha giocato per vincere?

"Visto come è andata la partita penso di si, anche se io ho visto la Juve soprattutto in casa partire sempre sparata, per fare subito gol. Probabilmente ha cambiato un attimo, anche il Napoli bisogna dire che magari è stato più bravo, più fisico ha pressato più alto e quindi ha creato problemi alla Juve. Infatti anche Dybala e Higuain hanno fatto molta fatica a ricevere palloni e hanno creato molto poco. Allegri si aspettava sicuramente qualcosa in più dai suoi giocatori, però bisogna vedere quanta energia avevano rispetto agli avversari. Contro l'Inter vedremo se hanno recuperato o se sono sottotono".

Le critiche ad Allegri sono ingenerose?

"Penso che Allegri abbia fatto non bene, di più. Sicuramente questo è un momento a cui i tifosi tengono molto, spero che non contestino l'allenatore e la squadra perché in questi anni hanno fatto dei record incredibili. E' stata una squadra che nel nostro campionato ha fatto di tutto e anche a livello internazionale. Parlare di quello che non ha fatto Allegri mi sembra sia ingeneroso".