RMC SPORT - Galli: "Milan formichina. Spalletti? Inter ambiente particolare"

Giovanni Galli, ex portiere del Milan, è intervenuto sulle frequenze di RMC Sport anticipando i temi del derby meneghino di domenica. "Il Milan è stata una formichina, è riuscita a riagguantare l'Inter prendendo piano piano punti importanti. Spalletti? L'Inter è sempre stato un ambiente particolare. Quando c'era Mourinho gestiva tutto lui, era un accentratore che aveva scaricato di responsabilità tutti i giocatori. Adesso si è tornati al passato, non per colpa di Spalletti, ma sembra che i giocatori abbiano sempre una spalla sulla quale andare a piangere. Per un allenatore è un problema gestire uno spogliatoio che sa di poter essere tutelato dai dirigenti", le parole dell'ex estremo difensore.