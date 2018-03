RMC SPORT - Gallo (Mediapason): "Per Allegri esiste solo la vittoria"

Dal Media Centre di Vinovo, verso Juventus-Udinese.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell'immediato post della conferenza di Massimiliano Allegri in vista di Juventus-Udinese in scena domani pomeriggio all'Allianz Stadium, il giornalista del gruppo Mediapason e di Tuttosport, Nicola Gallo, ha commentato le parole del tecnico bianconero: "Non sarà uno snodo decisivo, però Allegri lo ha detto: in un modo o nell'altro, non c’è una possibilità diversa dall'uscire con i tre punti contro l'Udinese. Con i friulani sarà quindi una sfida fondamentale per la stagione della Juventus. Il tecnico livornese avrà la possibilità di sorpassare il Napoli, anche solo momentaneamente, senza dimenticare che i partenopei affronteranno un'Inter che domani sera festeggerà i suoi 110 anni a San Siro. Il tutto prima della gara tra i bianconeri e l'Atalanta, che verrà recuperata mercoledì, e dopo la sfida di Wembley, che sotto il profilo mentale può avere tolto molto".

Domani non ci saranno Lichtsteiner e Alex Sandro, squalificati, al loro posto giocheranno De Sciglio e Asamoah. "Ed è stato annunciato il cambio tra i pali, con Szczesny che torna a difendere la porta bianconera. Potrebbe avere una chance Rugani al centro della difesa al posto di Benatia, magari in coppia con Chiellini. Con il rientro di Mandzukic, praticamente annunciato da Allegri, credo possa riposare uno tra Pjanic e Dybala. Non tutti e due insieme, essendo gli unici veri tiratori della Juventus. E tra i due vedo più probabile la panchina dell'argentino nonostante Pjanic sia apparso il più stanco tra i centrocampisti. In questo caso dovrebbe riposare Khedira, con Marchisio pronto a prendere il suo posto. Dovesse toccare al bosniaco, invece, partirebbe in regia Bentancur" l'analisi del cronista ai microfoni di RMC Sport.