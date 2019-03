RMC SPORT - Gandini: "Milan, il derby sarà una grande prova di maturità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le parole rilasciate da Umberto Gandini, ex dirigente rossonero, ai microfoni di RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”:

Sul momento del Milan: "Il Milan è una condizione in cui tutti lo considerano favorito e quindi deve vincere a tutti i costi il derby. E' una prova di grande maturità. Se Gattuso e la squadra riescono a gestire questa situazione vuol dire che sono cresciuti per davvero. C'è grande entusiasmo in casa rossonera".

Sullo stadio: "Io tifo per un nuovo stadio nella stessa zona. I costi per sistemare San Siro sono più alti rispetto alla costruzione di un nuovo impianto. Come modello, secondo me, bisogna prendere New York dove, mentre si costruiva il nuovo stadio, si continuava a giocare nel vecchio. Un nuovo stadio è sicuramente più conveniente rispetto al riammodernamento di San Siro".

Su come viene visto il Milan in Europa: "Il Milan ha uno status diverso rispetto agli altri club. Dal punto di vista di influenza, il Milan ha sempre avuto grande importanza, anche negli ultimi anni. Ora c'è una proprietà molto forte e solida, che porta la grande sua forza economica. Un grande Milan serve anche all'UEFA".

Sulla stagione rossonera: "Il Milan è uscito all'Europa, ma in Italia sta facendo molto bene. In Coppa Italia ha fatto bene anche negli ultimi anni, mentre in campionato è un po' una novità perchè per ora è davanti a squadre come Inter, Roma e Lazio che nelle ultime stagioni hanno chiuso davanti ai rossoneri. Il derby deve dire se il Milan è in grado di gestire il fatto di essere favorito e tutto l'entusiasmo che c'è. Se dovesse riuscirci vorrebbe dire che è cresciuto e maturato per davvero".