RMC SPORT - Gandini: "Quarti col Barça momento epocale per la Roma"

Fonte: Dall'inviato Dario Marchetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ad della Roma Umberto Gandini ha parlato a RMC Sport a margine dell'assemblea dell'Eca a Roma: "E' stato un bellissimo momento perché abbiamo celebrato i 10 anni dell'Eca che oramai fa parte del sistema di gestione del calcio europeo. Il percorso ora continua, abbiamo ottenuto dei risultati e tanti altri sono in cantiere. La cosa importante è che i club siano parte integrante del sistema di gestione del calcio europeo. La Roma? E' una delle squdre guida del calcio italiano ed ha una storia europea importante. Il fatto che sia membro di questa organizzazione e abbia un ruolo all'interno della Fifa e della Uefa è un riconoscimento del lavoro fatto. Il FFP? E' stato presentato quello che sarà il nuovo gruppo di regole in vigore dal luglio 2018. E' un'evoluzione che tiene conto dello sviluppo del calcio negli ultimi anni e che va verso una maggiore attenzione alle attività dei club. L'Olimpico pieno per i quarti? E' un momento epocale per la Roma. E' bello avere l'opportunità di giocare certe gare, è un riconoscimento al percorso fatto dal club, dal tecnico, dai giocatori e dai tifosi. Spero sia la prima di una lunga serie".