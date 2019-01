RMC SPORT - Ganz: "Piatek? Meno male che Higuain ha cambiato squadra..."

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Queste le parole rilasciate dall'ex rossonero Maurizio Ganz ai microfoni di RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”:

Su Conti: "Ha avuto un infortunio lungo, ha bisogno di tempo, ma l'ho visto bene nelle ultime partite. A destra stanno facendo bene anche Calabria e Abate, ma Conti lo vedo pronto".

Su Biglia e Bakayoko: "Il francese è stato preso come mezzala, però ha dimostrato di poter fare bene anche davanti alla difesa. Biglia è un giocatore diverso, quando tornerà Bakayoko potrà tornare a fare la mezzala".

Su Piatek: "Meno male che Higuain ha cambiato squadra perchè arrivato un giocatore con una voglia pazzesca. Prima partita da titolare e subito doppietta contro il Napoli. E' un acquisto importante, bravi Leo e Maldini che lo hanno preso. Piatek dimostrerà anche al Milan di essere un grande bomber. Mi ha colpito la sua sfrontatezza, è entrato in campo tranquillo come se indossasse questa maglia da anni. E' un giocatore che fa gol e si crea anche le azioni per andare in rete. E' un vero bomber".