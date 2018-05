RMC SPORT - Garanzini: "Rischioso richiamare Balotelli in Nazionale"

Gigi Garanzini, giornalista ed editorialista de La Stampa, a RMC Sport, durante la trasmissione Quelli della Notte, ha parlato dell'avvento di Mancini in Nazionale: "Mi sembra un’eccellente scelta anche per l’entusiasmo che ha mostrato nell’accettare l’incarico. Per ora Mancini non ha sbagliato una virgola, vediamo con Balotelli. Secondo me sarebbe una giocata rischiosa richiamarlo in Nazionale, ma dal punto di vista tecnico sarebbe una chiamata giusta perché l'Italia in questo momento è povera a livello tecnico".