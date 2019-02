RMC SPORT - Garlini: "Inter, qualcuno rema contro Spalletti"

© foto di PhotoViews

Oliviero Garlini, ex giocatore anche di Inter, Lazio e Atalanta, a RMC Sport Live Show ha toccato tanti temi: "Lazio? L'importante era vincere e ora si trovano a lottare per la Champions. Credo anche che la Lazio sia una seria pretendente per un posto in Champions anche se a volte fa un po' fatica specie quando viene Lucas Leiva che è un giocatore fondamentale per la squadra".

Anche l'Inter rischia di essere risucchiata in questa corsa?

"Dipende molto da com'è lo spogliatoio adesso, con la società e tutto. L'Inter deve ritrovare soprattutto alcune vittorie perché mancano dei punti. I nerazzurri dovrebbero sistemarsi meglio sia a centrocampo e non solo perché se non segna Icardi l'Inter fa difficoltà a trovare la via del gol. A centrocampo l'Inter fa una fatica enorme. Ci deve essere qualcosa che non quadra".

Ci sono responsabilità anche per il tecnico Spalletti?

"L'Inter se riesce a trovare i tempi giusti e i giocatori giusti, perché qualcosa manca a centrocampo, può trovare molti più punti. Ora bisogna capire cosa succede nello spogliatoio nel senso che si deve capire se i giocatori giocano con o contro l'allenatore. Qualche giocatore può remare contro Spalletti. L'Atalanta è la squadra che più di altre può puntare alla Champions. Gasperini è uno dei migliori allenatori che abbiamo in Italia".

Per Gasperini l'Atalanta è la squadra giusta o potrebbe ambire ad una squadra superiore?

"Gasperini sa cosa vuole e i giocatori stanno seguendo il tecnico. All'Atalanta Gasperini viene visto come un secondo padre e questo aspetto magari non c'era quando allenava l'Inter. A Bergamo c'è più tranquillità ma in questo momento Gasperini è il migliore allenatore in Italia, è superiore anche ad Allegri".

Chievo-Roma, rischia la squadra di Di Francesco?

"Mi auguro di no altrimenti rischierebbe lo stesso tecnico. La Roma è una squadra che si basa su 4/5 giocatori che si riescono a trovare i tempi giusti possono cambiare la partita".

In zona retrocessione chi vede messa peggio?

"Sicuramente il Frosinone rischia molto così come l'Empoli. Il Bologna invece con Mihajlovic può cambiare la sua classifica. La squadra mi sembra cambiata rispetto alla gestione Inzaghi. Bisogna dar merito a Mihajlovic".