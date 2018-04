RMC SPORT - Gattuso dopo il rinnovo: "Un privilegio allenare il Milan"

Fonte: Antonio Vitiello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, ha parlato ai giornalisti presenti dopo il rinnovo contrattuale. "C'è tantissimo orgoglio, per me è qualcosa di speciale. Bisogna continuare a fare ciò che abbiamo cominciato cinque mesi fa, la promessa è che ci sarà lavoro, duro, per riportare il Milan dove merita. La pressione è tanta, la sento tutta, ma ringrazio Fassone e Mirabelli, il secondo ha avuto l'idea di chiamarmi quest'estate, ora sono qua. Se sono qua e ho firmato un contratto è merito dei miei ragazzi. Non c'è bisogno di dire forza Milan, non è un problema, ce l'ho dentro. Ho sempre tifato, fin da piccolo, per me è un privilegio allenare questa squadra. Speriamo di rimanerci il più a lungo possibile".