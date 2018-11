RMC SPORT - Gautieri: "Di Francesco valore aggiunto. Manca serenità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Carmine Gautieri, ex giocatore sia del Napoli sia della Roma, a RMC Sport Live Show ha parlato delle squadre italiane in Champions League: "Fischi? Nel contesto della partita la Roma ha fatto un ottimo primo tempo in cui poteva passare in vantaggio in più occasioni. Nella ripresa ha preso gol a freddo ed è stata un'altra partita. Per me però la Roma non ha demeritato. I fischi ci possono stare ma nella Roma c'erano tanti ragazzi giovani".

Come valuti le parole di Kolarov da ex giocatore della Roma?

"Penso che chi fa questo lavoro i social non li deve neanche guardare perché ci sono tante persone che dietro una tastiera si permettono di dire tante cose. Per me Kolarov ha fatto bene a pensare ciò che ha detto, meno a renderlo pubblico. Roma è una piazza difficile ma Di Francesco sta facendo un lavoro straordinario se guardiamo i giocatori che sono stati ceduti. Sbagliato contestare allenatore e giocatori".

La Roma comunque si è qualificata agli ottavi di Champions. Risultato importante e di continuità?

"Si sta facendo troppo clamore. Ogni partita è una contestazione o una polemica. La Roma sta facendo bene in Champions League. Magari sì in campionato non sta facendo bene ma sono andati via tanti giocatori. Di Francesco è il valore aggiunto e se lo lasciano lavorare serenamente possono fare davvero molto bene. Ora la Roma deve ritrovare equilibrio e serenità che in questo momento mancano".