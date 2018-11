RMC SPORT - Gautieri: "La Roma non ha demeritato nonostante il ko"

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto ai microfoni di RMC Sport all'interno del Live Show, l'ex giocatore della Roma Carmine Gautieri ha commentato così il ko dei giallorossi in Champions League contro il Real Madrid: "Fischi? Nel contesto della partita la Roma ha fatto un ottimo primo tempo in cui poteva passare in vantaggio in più occasioni. Nella ripresa ha preso gol a freddo ed è stata un'altra partita. Per me però la Roma non ha demeritato. I fischi ci possono stare ma nella Roma c'erano tanti ragazzi giovani".