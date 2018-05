RMC SPORT - Genoa, ag. Rossi: "Sta bene in rossoblù, ora tocca al club"

© foto di Giacomo Morini

Andrea Pastorello, noto intermediario di mercato e agente di Giuseppe Rossi, ha parlato così a "Garrisca al Vento!", trasmissione di FirenzeViola.it in onda su RMC Sport:

Su Giuseppe Rossi e la prossima sfida alla Fiorentina da ex: "E' quantomeno una partita singolare per lui quella contro la Fiorentina. Sta bene ed è al 100%, quindi sarà l'allenatore a scegliere se schierarlo o meno. Nell'ultima partita è stato probabilmente il migliore in campo per cui potrebbe partire dall'inizio, non mi stupirei. Futuro? Si trova benissimo a Genoa dove è stato accolto in maniera esemplare. La società ha l'opzione per allungare di un anno il contratto e faranno le loro valutazioni. Poi, nel caso, vedremo cosa fare".

Su un eventuale gol per Pepito: "Per un attaccante segnare è sempre fondamentale, se Giuseppe lo farà contro la Fiorentina sarà il classico gol dell'ex. Lui lo cercherà come fa sempre, anche per uscire dal lungo tunnel dal quale sta provando a venir fuori. Io mi auguro sempre che segni il più possibile".

Sulla Fiorentina: "Arrivare tra le prime sette sarà difficile, anche se sicuramente lotterà fino alla fine. Già il fatto che sia lì a lottare dimostra che la squadra è stata costruita bene. C'è voluto del tempo ma adesso le critiche di inizio campionato sono state smentite".

Sul futuro di Veretout: "Se la Fiorentina avrà voglia di trattenerlo, penso che abbia la forza per farlo. Però se arrivano proposte importanti è anche corretto che vengano fatte delle cessioni. Nel caso sarà importante sostituire al meglio il calciatore. Puntare in alto significa alzare l'asticella anche dal punto di vista economico, questo è indubbio. Ma se arriva l'offerta giusta è normale che siano prese determinate decisioni. La politica della Fiorentina è questa e trovo anche che sia corretta: tutte le società dovrebbero seguire questa linea".

Sul lavoro di Corvino: "Corvino sa benissimo cosa fare, ma in ogni caso migliorerei le fasce. A centrocampo e in attacco la squadra è ben assortita, quindi è solo dietro e nei reparti laterali che dovrebbero intervenire".