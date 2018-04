RMC SPORT - Genoa, Bertolacci: "Credo che il pareggio sia giusto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andrea Bertolacci, centrocampista del Genoa, ha commentato così in zona ista il derby pareggiato per 0-0 contro la Sampdoria: “Ce le siamo date con grande sportività, è stato un derby tra due squadre ben messo in campo e credo che alla fine il risultato sia giusto. Abbiamo sofferto meno, concesso poco, credo che abbiamo fatto una partita da Genoa. L’importante è che in campo si dia tutto, bisogna uscite con la maglietta sudata. Praet ha detto che la Samp ha giocato per vincere più di noi? La Samp ha fatto la sua partita, giocano insieme da tanto, ma noi abbiamo giocato comunque da Genoa. Credo che sia stato anche merito nostro di saperci difendere. Adesso dobbiamo giocare con più spensieratezza, credo che l’atteggiamento sia quello giusto. Dobbiamo giocare con la voglia di continuare a fare punti. Credo che non perdere sia stato importante, ci dà morale e ci fa capire che siamo una squadra con dei valori. Dobbiamo giocare con maggior spensieratezza, con voglia di far punti, vincere e giocare bene. Le mie condizioni? Credo che col cambio di allenatore tutto il Genoa abbia fatto meglio, quando arrivano i risultati tutti giocano meglio”.