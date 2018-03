RMC SPORT - Genoa, Biraschi: “Marassi arma in più. Derby, voglio vincere"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

Davide Biraschi, difensore del Genoa, ha parlato a margine dell'evento 'Stelle nello Sport'. Queste le parole raccolte da RMC Sport: “Le prossime gare contro SPAL, Cagliari e Sampdoria? Veniamo da alcune sconfitte che non fanno bene per il morale, sappiamo di essere una squadra forte con qualità. Il nostro obiettivo è la salvezza, le prossime tre gare sono fondamentali ed è importante conquistare punti. Bisogna toglierci da questa situazione che non ci appartiene”.

Quanto sarà importante tornare a giocare a Marassi? “L'ho sempre detto, la Gradinata per noi è un'arma in più. Ci dà grande spinta, è una soddisfazione per la squadra. Vogliamo ringraziarla per tutto quello che fa, la vittoria e l'impegno saranno fondamentali”.

Col rientro di Izzo puoi giocare più avanti. “Già l'ho fatto, mi adatto. Sono a disposizione, rientra un grande calciatore. So di dovermi giocare il posto con un grande elemento come Izzo, sono contento dello spazio che mi sono ritagliato. Penso e spero di aver dato il massimo, sono a disposizione del mister per giocare in ogni ruolo. Il mio ruolo naturale è quello di centrale, ai lati c'è un lavoro diverso da fare. È differente, bisogna dosare le energie”.

Pepito Rossi e Taarabt sono rientri importanti? “Saranno fondamentali, sappiamo le qualità di Pepito. È di un'altra categoria, anche Taarabt sarà molto importante. Tutti, in questo momento della stagione, sono fondamentali”.

Quanta voglia avete di rifarvi nel derby? “Sarebbe per noi una soddisfazione enorme, io da un anno e mezzo che sono qui non l'ho vinto. Spero di vincere il prossimo, sarebbe una grossa soddisfazione per la nostra tifoseria che lo merita davvero”.