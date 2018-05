RMC SPORT - Genoa, El Yamiq: “Mondiale? Ci penso, stasera tifo Benatia”

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

Jawad El Yamiq (26), difensore in forza al Genoa, ha parlato attraverso le frequenze di RMC Sport dei suoi primi mesi in Liguria. “Sono molto contento di essere qui, sono stati sei mesi importanti per me. Sono fiero di difendere i colori del Genoa, il club più antico d'Italia e molto prestigioso. Continuo a lavorare per fare sempre meglio e per raggiungere obiettivi più importanti”, le parole del calciatore che ha poi proseguito: “Sono qui da sei mesi, conosco la città e mi trovo bene. Sono fiero di essere del Genoa, la squadra per cui tifavo da piccolo. Chiedevo la maglia e la sciarpa, come ho detto in passato”.

Che effetto fa vedere il muro della Gradinata Nord che spinge sempre la squadra? “I tifosi sono speciali, c'è una grande tifoseria. Il primo periodo a Genova mi ha lasciato sorpreso, arrivavo da una città con una tifoseria abbastanza famosa nel mondo. Vedere la passione che c'è qui mi dà la carica per fare sempre meglio”.

Pensa alla Nazionale marocchina? “Ovviamente sì, però ho ancora due gare col Genoa. Penso a queste, poi penserò alle partite della Nazionale e a far felice il mio popolo. Manchiamo da venti anni al Mondiale, partecipiamo all'evento sportivo più importante al mondo ma c'è ancora tanto da lavorare”.

Stasera c'è la finale di Coppa Italia, tiferà per il suo amico Benatia? “Mehdi è più di un fratello per me, guarderò la gara e tiferò per lui. Gli ho inviato un messaggio, spero che segni e che faccia vincere la coppa alla Juventus”.

Nello spogliatoio c'è un calciatore che le dà consigli? “In realtà no, ci aiutiamo tutti. Abbiamo un gruppo fantastico, sono contento. Ci diamo consigli e li accettiamo a vicenda, per questo lavoriamo ogni giorno per raggiungere obiettivi sempre più importanti”.