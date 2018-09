RMC SPORT - Genoa, Favilli: "Finalmente sto bene. Piatek? Grande futuro"

Fonte: dall'inviato Antonio Vitiello

L'attaccante del Genoa Andrea Favilli ha parlato a margine dell'evento'Figurine Panini Adrenalyn'. Ecco quanto raccolto dai microfoni di RMC Sport: "In tanti mi parlano del fantacalcio, ma io non l'ho mai fatto quindi non sono esperto. Alle figurine invece mi sono avvicinato, da piccolo le facevo. Come sto fisicamente? Bene, in settimana dovrei rientrare in gruppo. Ho avuto un piccolo acciacco che mi ha condizionato, ora spero dipartire e non fermarmi più. Siamo felici di questo inizio ma la strada è lunga, il campionato è duro e dovremo rialzarci dalle difficoltà. Secondo me però siamo una squadra competitiva. La concorrenza in attacco? E' dura, soprattutto davanti siamo competitivi ma questo porta tutti a dare qualcosa in più, a migliorarsi. Il mio ruolo? Ho giocato a una punta l'anno scorso, ma in Nazionale gioco a due. Per me è indifferente. I giovani in campo dopo le parole di Mancini? Piano piano si inizieranno a vedere. Noi dobbiamo fare il massimo e il movimento deve aiutare i giovani. Spero che questo sia un punto d'inizio importante. Piatek? Molto forte, non lo conoscevo ma è veramente forte. Ha un grande futuro davanti, spero di giocare con lui il prima possibile. Il mio obiettivo ora è quello di giocare, l'anno scorso l'ho fatto poco. Voglio trovare continuità e stare bene, il resto verrà da solo. L'Europeo Under 21? Ci stiamo preparando al meglio, voglio arrivare a giugno nelle migliori condizioni perché sarà un evento importante".