RMC SPORT - Genoa, Hiljemark: "Partita bella, si è visto il nostro spirito"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista genoano Oscar Hiljemark ha parlato in zona mista dopo il derby pareggiato contro la Sampdoria: "La partita è stata bella, per tutti. La Sampdoria è una grande squadra, e speriamo che continuando così arrivino anche i risultati. Sfida con Ekdal? La partita è finita 1-1. Alla sfida tra noi svedesi non ci ho mai pensato. Ci è mancato solo un gol per vincere. Il portiere della Sampdoria ha fatto due-tre parate fantastiche: il calcio è così. Oggi abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo. Speriamo di andare avanti con questo spirito, con questa mentalità e questa qualità. Così i risultati arriveranno. Con Juric mi trovo bene e sento la fiducia", le sue parole raccolte da RMC Sport.