RMC SPORT - Genoa, Kouamé: "Bene nel primo tempo, poi Napoli più bravo"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Christian Kouamé, attaccante del Genoa, in zona mista ha parlato dopo la sconfitta dei suoi contro il Napoli: "Nel primo tempo abbiamo giocato bene poi nel secondo tempo la pioggia non ci ha favorito. Abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà tutti quando riusciamo a giocare. In campo cerco sempre di dare il massimo perché il calcio è la cosa più bella e cerco sempre di dare tutto. Partita dopo partita cerco di imparare e l'importante è dare il massimo quando gioco. L'interruzione non ha aiutato né noi né loro ma il Napoli è stato più bravo a sfruttare le occasioni che ha avuto. Stasera è andata bene al Napoli, ora voltiamo pagina e pensiamo alla prossima gara. Durante la sosta riposeremo".