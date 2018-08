RMC SPORT - Genoa, Kouame: "Con Piatek mi trovo davvero bene"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

Christian Kouame, attaccante del Genoa, ha commentato così in zona mista la gara vinta contro l’Empoli: “Ho fatto la mia gara, questa vittoria la dedichiamo alle 43 persone che hanno perso la vita. E' stata davvero una bella emozione, fare gol all’esordio non me l’aspettavo. Sono ancora più felice di prima. Dopo i 43 minuti i tifosi si sono fatti sentire e mi hanno dato ancora più voglia di fare. Come mi trovo con Piatek? Molto bene, anche con gli altri, ma mi trovo anche molto bene con lui. Il ruolo? Negli ultimi due anni ho giocato davanti, mi trovo bene e mi piace giocare a due davanti. Sapevo che prima o poi sarebbe arrivata la mia occasione. Il campionato è appena iniziato, speriamo di continuare così perché mancano ancora 37 partite, dobbiamo lavorare e continuare così”.