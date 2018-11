RMC SPORT - Genoa, Lazovic: "Meritavamo almeno un pareggio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Darko Lazovic, esterno del Genoa, dopo la sconfitta contro il Napoli ha parlato in zona mista ai microfoni anche di RMC Sport: “Nel primo tempo abbiamo fatto abbastanza bene senza subire troppo poi nella ripresa siamo calati. Peccato che abbiamo perso perché meritavamo almeno un punto stasera. Con il campo allagato non era semplice ma loro sono stati più bravi. Noi eravamo molto decisi nel primo tempo e abbiamo messo in difficoltà il Napoli poi siamo calati. Il campo era uguale sia per noi sia per loro ma il Napoli è stato più bravo di noi e alla fine ha vinto”.